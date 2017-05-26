新華網北京5月26日電（沈美）5月26日，「為中國品牌點讚」——2017中國品牌高峰論壇在京舉辦，光明乳業入選2017年中國品牌100強，一同入選該榜單的還有華為、中國一汽等知名企業。據介紹，中國品牌100強排名，是根據網友點讚數，結合企業經營狀況、市場影響力、消費者評價等指標最終確定。

近年來，供給側結構性改革促使越來越多的企業注重品牌的建設。光明乳業作為老牌乳企，跟隨市場發展，注入多元化創新品牌發展戰略，在消費市場上表現搶眼。去年以來，市場方面動作頻頻：常溫酸奶領頭羊推出2果3蔬新口味；針對愛美女性，以「0脂肪」為切入口攻佔市場；針對年輕人群，推出「賞味酪乳」；再到如今的「CHANGE U」……光明乳業的多元化產品品牌布局已初見雛形。

光明乳業通過品牌升級及內部資源整合，帶動公司整體業績向好。2016年，光明乳業實現營業總收入202.07億元，同比上升4.30%；實現凈利潤6.75億元，同比上升36.11%；實現歸屬於母公司所有者的凈利潤5.63億元，同比上升34.63%。

光明乳業方面表示，公司始終致力於為消費者提供高品質乳製品，通過打造全產業鏈，把牧場管理、乳品加工、物流冷鏈、品牌銷售連結到一起, 從牧場到餐桌做到層層監控。？

2016年，光明乳業正式發佈新五年戰略規劃，確立主業1+2全產業鏈發展模式，搞好乳業、牧業、冷鏈物流三大產業布局。據介紹，光明乳業將通過實施牧場升級工程，打造技術先進、管理優良、生態良好的現代化牧場；通過實施食品安全升級工程，建立產品質量追溯體系，推行WCM體系（世界級製造），為消費者生產更加安全、健康的產品；通過加大冷鏈物流網的全國布局和管理提升，著力打造安全、快速的物流服務系統。

致力成為「中國奶牛行業的領導者」、「中國乳業高端品牌引領者」、「中國綜合型冷鏈物流服務龍頭企業」是光明乳業的願景。光明乳業方面表示，光明乳業將用百年時間，書寫「中國品牌」，將中國優質乳品推向世界。