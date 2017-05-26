新華網北京5月26日電（沈美）5月26日，「為中國品牌點讚」——2017中國品牌高峰論壇在京舉辦，五糧液入選2017年中國品牌100強，一同入選該榜單的還有茅台、華為、中國一汽等知名企業。

在酒行業中，五糧液的發展一直備受關注。目前，五糧液集團已形成以酒業為核心、多元化發展（現代機械製造、高分子材料、現代包裝、現代物流為支柱）的產業格局，其擁有從明初連續使用至今、從未停止過發酵的明代老窖池，也有一大批現代化、規模化的釀酒生產車間。

一直以來，五糧液堅持「創新求進，永爭第一」的企業精神，堅持「做強主業，做大平台」的發展戰略，其力求做大做強酒業核心主業，實現五糧液品牌價值的提升，向國有資本投資平台的轉型發展及多元產業的優化調整。

2016年，五糧液總資產956.28億元，營業總收入703.08億元、利潤100.29億元、利稅157.5億元，出口創匯2.16億美元；榮列中國企業500強第208位、中國製造業企業500強第98位。其中股份公司酒業板塊，全年實現營業總收入245.44億元、凈利潤70.57億元，總市值達到1727億元。目前，五糧液品牌價值已達875.69億元。

2015年，五糧液受邀參展米蘭世博會，一舉榮獲「百年世博，百年金獎」「世博金獎產品」「最受海外華人喜愛白酒品牌」等世博大獎，鑄造了五糧液百年金牌不倒的輝煌。

一直以來，五糧液將品牌建設作為集團工作的重中之。以五糧液集團下屬全資子公司五糧液進出口公司為例，該公司在合同的商訂及履行等各環節都設置了完善的機構，建立了科學有效的運作和管理系統，並充分發揮「五糧液」的品牌優勢，努力開拓國際市場，其出口的五糧液系列白酒、青梅果酒、紡織品、鞋類、化工、機電等產品，已遠銷港澳、美、英、南非等六十幾個國家和地區。「五糧液」亦成為首個進入國際免稅商場的中國酒類品牌。

目前，五糧液集團有限公司已經發展成為包括17個全資或控股子公司的具有規模效益優勢和巨大發展潛力的特大型企業集團。五糧液方面表示，其將力爭在「十三五」儘快實現千億目標。

今年5月10日是我國第一個「中國品牌日」，意味著中國對品牌的重視已經從企業層面正式上升到國家層面。新華網多年來致力於深入挖掘並宣傳中國品牌的成功案例，並於今年5月5日啟動「點讚中國品牌」網路推選活動，引髮網友廣泛關注。據介紹，中國品牌100強排名，根據網友點讚數，結合企業經營狀況、市場影響力、消費者評價等指標最終確定。