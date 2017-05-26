新華網北京5月26日電（劉文婷）在26日舉辦的「為中國品牌點讚」——2017中國品牌高峰論壇上，北京稻香村憑藉豐厚的文化底蘊和先進的生產工藝入選2017年中國品牌100強。

自1895年創建以來，中華老字號北京稻香村由於工藝精緻、味道絕佳，受到了社會各界的青睞。在幾代人的守望與發展下，北京稻香村不僅成為北京的一張「名片」，也成為人們過節走親訪友的首選禮品。

史料記載，清光緒21年，金陵人郭玉生南菁北遷，在北京前門觀音寺創建稻香村南貨店。由於南味食品的做工精緻考究、口感新鮮、給吃慣了北方「大勃勃」的顧客提供了如棗麻餅、眉宮餅、黑麻椒鹽等口味新鮮的細點，讓京城百姓飽了口福，沒多久就「火」了起來，食客絡繹不絕。此後，其在北京的經營規模逐步擴大。

一百多年來，北京稻香村歷經六代掌門人的薪火相傳，始終堅守江南故里的精湛工藝和儒雅商德，並不斷融入京都文化的豐厚底蘊和雄渾氣魄，在弘揚傳統食品文化的同時，不斷開拓創新。

作為老字號品牌，北京稻香村加工方式、裝修風格雖為傳統，但也不斷在積極吸納、嘗試新的生產方式、營銷模式。尤其是面對互聯網大潮，北京稻香村藉助各種信息化技術，不斷摸索、大胆嘗試。走在企業互聯網道路上的這家百年老字號，從而為產品的生產及經營，激發出了更多創新的力量。

值得關注的是，北京稻香村自2002年就啟動了信息化建設。2016年，啟動O2O工程，發力電商渠道。在京東、天貓、百度等電商、外賣平台開設網店，把線上銷售與互聯網支付方式，與傳統、生產銷售方式相結合。北京稻香村用行動表達在保持既有優勢的基礎上也要進一步融入「互聯網+」浪潮的態度。