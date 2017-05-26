內蒙古旱情影響牧草生長北京新浪網 (2017-05-26 16:01)
新華社呼和浩特５月２６日電（記者哈麗娜、王靖）入春以來，內蒙古大部分地區受偏高的氣溫影響，農牧區土壤解凍早於常年，促使牧草提早萌動返青，然而進入５月後，全區大部出現旱情，對牧草生長髮育有不利影響。
記者從內蒙古氣象部門獲悉，截至目前，全區牧草已全部返青，大部牧區牧草較近５年同期偏早４—２０天返青；只有赤峰市克什克騰旗、錫林郭勒盟正藍旗和阿巴嘎旗、鄂爾多斯市鄂托克旗和杭錦旗的牧草返青期較近５年推遲４—１０天。
然而，內蒙古全區降水偏少，特別是５月中旬的降水較常年同期偏少２５％—１００％，造成牧區春旱持續、土壤失墒嚴重，影響牧草返青后正常生長。
據內蒙古生態與農業氣象中心統計，目前，牧區天然牧草高度為３—２１厘米之間，接近近５年同期，中西部局部牧區牧草高度比近５年同期偏低５—６厘米。呼倫貝爾市北部、通遼市大部、赤峰市局部、錫林郭勒盟中東部及西部大部牧區牧草高度達到１０厘米以上，上述地區的牲畜已經進入飽青期，即進入正常的牧業生產階段，其餘牧區牧草生長緩慢，草原休牧期應適當延長。
未來三天，內蒙古大部晴間多雲，降水稀少，２６日中西部及東部部分地區有３０℃以上的高溫天氣。高溫少雨的氣象條件容易使牲畜體溫變化失常或食慾減退而引起生病掉膘，並影響抓絨剪毛工作的正常進行。內蒙古自治區氣象局專家建議，各有關部門應密切關注天氣預報，抓住有利時機，及時開展人工增雨作業，為牧草生長髮育、牲畜飽青創造有利條件。
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