新華網北京5月26日電（沈美）5月26日，「為中國品牌點讚」——2017中國品牌高峰論壇在京舉辦，君樂寶入選2017年中國品牌100強，一同入選該榜單的還有華為、茅台、五糧液等知名企業。據介紹，中國品牌100強排名，是根據網友點讚數，結合企業經營狀況、市場影響力、消費者評價等指標最終確定。

中國是乳品消費大國，其中，嬰幼兒奶粉一直是行業和消費市場關注的焦點。在與外資品牌的較量中，中國乳企君樂寶的逆市而行一度成為行業熱議的話題。2014年4月12日，君樂寶奶粉上市，憑藉「優質優價」理念成功破局嬰幼兒奶粉，引領市場價格理性回歸。

據介紹，2016年全年，君樂寶乳業集團總營收突破80億元，其中奶粉業務超過12億元，同比增長超過100%；2017年第一季度，君樂寶奶粉同比增長超過125%，明星品項同比增長237%，每天使用君樂寶奶粉的消費者人數已經突破110萬。

君樂寶方面表示，作為國產奶粉的代表，君樂寶奶粉始終堅持用世界先進的牧場、世界領先的工廠、世界一流的合作夥伴和世界通用的食品安全管理體系，嚴守最高的標準，生產讓人民群眾滿意、放心、具有國際競爭力的高品質奶粉。

上市三年以來，君樂寶奶粉在全球率先通過BRC食品安全全球標準AA+頂級認證。2016年8月，通過各方嚴格審核，君樂寶奶粉成功登陸香港，現已進入香港藥店等渠道銷售，在幾個月的時間里，銷售突破600萬港幣。

為了打造優質奶粉，君樂寶除了自建奶源基地，還通過建設石家莊市奶業產業聯合體，獲得穩定優質的奶源。隨著產業鏈條的延伸，君樂寶推動了畜牧養殖、飼草飼料、交通運輸、防疫滅病、包裝裝潢等10多個相關產業的發展，帶動農村剩餘勞動力20多萬人就業致富，產生了顯著的經濟效益和社會效益。

對於如何打造君樂寶品牌，君樂寶乳業集團總裁魏立華曾公開表示，提高中國品牌影響力和認知度，講好中國品牌故事，這是中國企業的共同使命。君樂寶將與社會各界一起講好中國奶業故事，讓中國品牌更加深入人心，共同推動中國製造向中國創造轉變、中國速度向中國質量轉變、中國產品向中國品牌轉變。