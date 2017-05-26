新華網北京5月26日電（李楠）？在5月26日在京舉辦的「為中國品牌點讚」——2017中國品牌高峰論壇上，正邦集團入選2017年中國品牌100強。

正邦集團作為中國企業500強、中國製造業500強、中國民營企業500強、農業產業化國家重點龍頭企業，有農牧、種植、金融、物流四大產業集團，在全國27個省（市、區）擁有360家分子公司、4萬名員工。團下有農牧、種植、金融三大產業集團，旗下江西正邦科技股份有限公司於2007年在深圳證券交易所上市，目前集團有35800多名員工， 315家分/子公司。

數據顯示，正邦集團2016年度實現營收193.85億元，同比增長18.08%；凈利10.34億元，同比增長232%。報告期內，公司生豬銷量和銷售均價較上年有所上升，且養殖成本下降導致養殖業務盈利水平提升。

在產業扶貧方面，正邦集團正經歷了一個從自發到自覺的過程。2010年成立了正邦集團產業扶貧領導小組，下設產業扶貧部，選配40多名專業人員，專門從事產業扶貧規劃制定和綜合協調工作。各產業集團也成立了產業扶貧部，確定產業扶貧重點地區和項目。各分子公司明確一位副經理分管產業扶貧工作，選擇扶持方式，落實具體工作。

正邦集團發展不忘根本、致富不忘農民、崛起不忘社會，積極履行社會責任，反哺社會，回報農民。正邦集團一直致力於做現代農業的投資者和組織者，做綠色安全食品的生產者與供應者，不斷推動中國農業的規模化、產業化、生態化發展。

目前，正邦集團正在全力推進「千億工程」，力爭在種鴨、種子、生物農藥等產業打造三到五家上市公司，2018年實現產值千億目標，成為中國最優秀的農業企業之一。

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