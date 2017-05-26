新華網北京5月26日電？在5月26日在京舉辦的「為中國品牌點讚」——2017中國品牌高峰論壇上，天士力控股集團入選2017年中國品牌100強，一同入選該榜單的還有華為、中國一汽等著名品牌。

天士力控股集團創建於1994年，是以大健康產業為主線，以生物醫藥產業為核心，以健康保健產業、健康管理與服務產業為兩翼的高科技國際化企業集團。

秉承「追求天人合一，提高生命質量」的企業理念，以「創造健康，人人共享」的為企業使命，致力於打造中藥現代化、國際化第一品牌，大健康產業領航品牌。

天士力大健康六大核心產業板塊，構築集生物醫藥產業、中藥材產業、健康保健產業、醫療康復與健康管理服務產業、兒童教育與文化產業、國際化產業為一體的大健康產業航母。

天士力以提高品牌全球競爭力為目標，全面推進國際化產業布局。打造全產業鏈質量標準體系，堅持走生態新型智能化工業道路，追求人與環境，企業與社會的和諧發展。

圍繞消費者的健康品質生活需求,積極融合全球資源，打造「六個一」品牌工程，做好一盒葯、一瓶水、一杯茶、一樽酒、一套健康管理方案、一個兒童教育平台。建立「防—治—養—管」一體化的大健康管理新模式，讓大健康產品和服務走進每個家庭，更多地惠及人民生活，實現「生得優，育得好，活得長，病得少，走得安」的健康幸福人生。

多年來，新華網致力於深入挖掘並宣傳中國品牌的成功案例，並於今年5月5日啟動「點讚中國品牌」網路推選活動，引髮網友廣泛關注。據介紹，中國品牌100強排名，根據網友點讚數，結合企業經營狀況、市場影響力、消費者評價等指標最終確定。