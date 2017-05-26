瘋狂上漲的比特幣還值得投資嗎？北京新浪網 (2017-05-26 16:01)
比特幣最近十分吸引眼球。勒索軟體引發全球關注，比特幣成為工具。
比特幣是一種P2P形式的數字貨幣，它的概念最初由中本聰在2009年提出，點對點的傳輸意味著一個去中心化的支付系統。比特幣可以用來兌現，可以兌換成大多數國家的貨幣。
從誕生之初到現在，比特幣價格經歷了多次過山車般的上下震蕩階段，到今年又出現了瘋狂上漲，近來的最高日漲幅達到200美元。比特幣價格一路上漲，既有炒作因素，也有其被接受程度已經比出現時更廣泛、其支付合法化有起步跡象等因素的影響，供求因素也成為推手。
來源：第一財經 製圖：王睿
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