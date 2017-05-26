新華網北京5月26日電（胡可璐） 5月26日，新華網在京發佈「2017年中國品牌100強」網路評選結果，貴州茅台入選。2016年，貴州茅台集團全年銷售收入502.4億元，利潤總額251.1億元，上交稅金188億元，再次彰顯其作為中國酒類第一品牌的價值和影響力。

用「中國品牌講中國故事」，貴州茅台展示了從中國製造到中國品牌的成功之路。經過工業化改造、現代企業轉型，以及殘酷的市場競爭洗禮之後，貴州茅台成長為中國「第一高價股」、中國白酒領軍企業以及世界著名品牌。今天的世界舞台上，茅台已成為中國民族品牌的一個獨特文化符號，被公認為是中國的一張飄香國家名片。貴州茅台以其神秘而精湛的釀製技藝及獨特的「中國味」，吸引越來越多的世界目光，在全球市場收穫越來越多的美譽。

從莫斯科米蘭的「金獎百年」，到德國漢堡的「一帶一路」品牌推介，貴州茅台大力開展「走出去」文化出海的系列品牌推薦活動，極大地攪動了國際酒類市場。輿論普遍認為，貴州茅台頻頻跨出國門，是中國品牌不斷成長，逐步走向世界主流市場的重要體現。同時，也意味著中國民族品牌的國際形象正加速向高質量、高附加值升級。

從「引進來」到「走出去」，貴州茅台發力自主品牌建設，以優質產品夯實品牌實力。貴州茅台制定了品牌「133戰略」，即集團傾力扶持打造1個世界級核心品牌、3個戰略品牌、3個重點品牌，誠信打造大茅台品牌集群。堅守「崇本守道、堅守工藝、貯足陳釀、不賣新酒」的質量理念，發揚「精益求精、精雕細琢、追求極致」的工匠精神，為消費者提供一流產品和服務。堅持為股東提供最豐厚回報，在2001年上市以來的16年，累計分紅已超430億元， 成為資本市場當之無愧的「分紅王」。

從賣酒到賣文化，貴州茅台率先提出「文化酒」的概念，推動民族精品的品牌核心理念的提升。不斷宣傳茅台文化，講好茅台故事，傳遞企業價值觀、培育忠誠消費者，讓茅台文化在世界範圍內逐步推廣。

差異化品牌戰略是企業價值、信念與性格的直觀體現。貴州茅檯面向市場，積極調整戰略，為顧客創造獨特的產品和服務，以更好地滿足顧客需求。比如，針對各層次的消費群體推出了15年、30年、50年、80年陳年茅台酒，以及王子、迎賓、漢醬等各種系列酒，針對各種重大歷史事件，推出紀念酒、茅台定製酒、生肖紀念酒等新產品。產品以及品牌推廣上的差異化服務，為茅台品牌的豐富與提升，提供了新的路徑。

今年5月10日是我國第一個「中國品牌日」，意味著中國對品牌的重視已經從企業層面正式上升到國家層面。新華網多年來致力於深入挖掘並宣傳中國品牌的成功案例，並於今年5月5日啟動「點讚中國品牌」網路推選活動，引髮網友廣泛關注。據介紹，中國品牌100強排名，根據網友點讚數，結合企業經營狀況、市場影響力、消費者評價等指標最終確定。