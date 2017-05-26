新華網北京5月26日電（劉文婷）在26日舉辦的「為中國品牌點讚」——2017中國品牌高峰論壇上，口子窖憑藉品牌魅力、卓越工藝和優秀品質入選2017年中國品牌100強。

千年歷史積淀、七百年工藝傳承、六十年創新發展，口子窖始終秉持持續健康發展理念，以真藏實窖的釀造工藝，開創中國白酒「兼香」新格局。因獨特的風格、穩定的品質，使得口子窖受到社會各界的高度讚同。

口子窖秉承「理智、敬業、規範、創新」的企業精神，按照國際慣例和規範的公司模式運作，實施名牌戰略，持續開展營銷、管理和技術創新，提升了中國兼香型白酒的品牌價值和核心競爭力，先後榮獲國家和省市多項殊榮。

據了解，「口子」商標被國家工商行政管理總局評定為中國馳名商標，榮膺「中國白酒經濟效益十佳企業」；2006年，被國家商務部首批認定為「中華老字號」，副總經理張國強被評定為首屆中國釀酒大師；2009年，被國家標準化管理委員會批准為中國白酒標準化技術委員會兼香型白酒分技術委員會秘書處承擔單位。

自成立以來，口子窖認真執行黨的路線方針政策，始終堅持保護環境、合理利用自然資源的可持續發展之路，堅持「以人為本」的理念，關注人才，努力為員工謀福利、辦實事，勇於承擔社會責任，積极參與公益和慈善事業，形成了兼顧國家、社會、企業的「多贏」格局，為地方經濟的發展作出了巨大貢獻。

2015年6月29日，口子窖在上交所掛牌上市，登陸A股主板，成為A股白酒板塊第17家、兼香型白酒第1家上市公司。2016年4月27日，口子窖發佈2016年年度報告，2016年實現營業收入28.3億元，同比增長9.53%。

唯進步，不止步。創新技術體系，穩定提升產品品質成為口子窖。在未來，口子窖將進一步深入研究消費需求，敏銳把握消費方向，在原料配比、發酵過程、儲存方式、制曲工藝、包裝設備、酒體設計等各個環節創新思路，放開思維，力爭不斷在工藝技術上取得新突破，穩定提升產品品質，豐富工藝體系，增強產品的核心競爭力，與此同時，以持續、穩定、健康的發展回報投資者、回報社會。