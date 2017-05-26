遊樂園大玩數字行銷 端午連假有「5」即享優惠NOWnews今日新聞 (2017-05-26 15:54)
端午節連續假日即將來臨，遊樂園業者大玩數字行銷遊戲，取端午節的諧音「 5 」，只要符合條件就能用超值優惠的價格購買門票，甚至不用花任何一毛錢，就可以暢玩遊樂園一整天。
小人國
只要花 50 元扭蛋，就可以當場獲得門票優惠券，共有免費、 199 元、 299 元、 399 元等優惠價格，每張優惠券限定一人單次使用。
小叮噹科學主題樂園
只要是五月壽星即可免費入園，其他不分大人、兒童皆享全民價 299 元優惠。
六福村
凡出生年月日含數字5者（不限民國或西元），於現場購票即可享399元（原價 999 元）優惠。
麗寶樂園
現場票亭購買全票 650 元，只要加 5 元就可以暢玩水陸雙樂園。
義大世界
於現場購買原價 899 元全票1張，即可享同行第 2 人只要 55 元。
關鍵字：
上一則：小長假去橫店過親子味的端午節
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