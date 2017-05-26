▲中華航空三熊友達號彩繪機，每周三班執飛高雄-熊本航線。（圖／中華航空）

中華航空首創 「三熊友達號彩繪機」， 今 (26) 日正式首航高雄-熊本，集結台日超人氣明星，包含台灣喔熊 ( OhBear )、高雄熊 ( Hero ) 及日本酷 Ma 萌 ( Kumamon )，從飛機外觀到機上用品都有三熊的萌設計，未來也將固定飛航高雄-熊本航線。

為慶祝彩繪機首航，高雄小港、熊本機場兩地舉行盛大慶祝儀式，首班機搭載 158 名旅客，日本酷Ma萌也驚喜現身熊本機場接機，另外也贈送旅客「首航限定三熊兩用抱枕」。

華航謝世謙總經理表示，熊本縣是日本九州的農業大縣，自然風光獨特，華航高雄-熊本航線每周 3 班 (二、五、日)，是國內唯一直飛的航空公司。近來日幣大幅貶值，提升國人赴日旅遊意願，華航自高雄飛航札幌、東京、大阪、熊本、琉球等 5 航點，旺季期間載客率可達 8 成，足見高出日本市場的潛力及需求。

此外，華航也積極發展南台灣出發市場，台南飛航香港、大阪2航點，高雄飛航19個航點，包括上海浦東、杭州、深圳、廈門、北京、長沙、重慶、南昌、首爾仁川、香港、曼谷、新加坡、馬尼拉、胡志明市、北海道札幌、東京、大阪、熊本、琉球等。