【網路地產王/綜合報導】桃園市長鄭文燦昨(24)日主持市政會議時表示，機場捷運的資本額虧損是來自「通車前」，桃捷公司已正式發函交通部，積極要求編列營運前的虧損補貼。此外，桃捷公司前6年不提列重置基金，也提出6年平損計畫，加上廣告和附屬事業收益，以及高鐵局移轉管用合一後，提列資產租金收入，將以6年達成收支平衡為目標。

鄭文燦指出，有關媒體報導機捷通車不到3個月已累計虧損18億，這是錯誤的訊息；事實上，機捷在通車前的虧損已達17億，主因是連續6次延宕通車，桃園捷運公司已成立卻沒營收，仍須提列人員及作業維持費，而桃捷公司已正式發函交通部，要求編列營運前虧損補貼12億8700萬元，積極向交通部爭取。通車營運後，營收有大幅改善，且為提高公共服務，機捷採取優惠票價，也略為承擔虧損，營運後的虧損也會要求交通部給予補貼。

1996年政府辦理機捷招標時，評選出長生國際開發公司為最優申請者，行駛的路線是要配合新市鎮開發；2002年政府改弦更張，與長生公司終止契約；2004年確定招標作業開始至今，中央和地方政府沒有完成機捷沿線車站的都市計畫，包括A11坑口站、A15大園站、A16橫山站及A20興南站等，其中A11坑口站、A15大園站、A16橫山站位於「桃園航空城」計畫範圍內，致使捷運站周邊都是農地，都市計畫尚未完成。

所以對於機捷沿線部分車站運量較低的情形，鄭文燦說這是正常的，因為過去沒有進行都市計畫，並表示「以前政府睡著，罵市府是不對，是2004年發包前沒配套，12年來延宕」。

此外，鄭文燦對於市議員王浩宇提出的提高外國人單程票價認為不可行，因為沒有任何一個國家有這樣的收費方式，而指示桃捷公司，研議以桃園市市民卡為核心的優惠方案，包括技術面開發、財務面規劃，以及系統調整、所需預算和預估達成的效果，並多加宣導機捷的轉乘優惠，以增加運量。

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