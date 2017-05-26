●三大法人買超台股2.26億元中央社 (2017-05-26 14:51)
（中央社台北2017年 5月26日電）台股今天跌6.54點，收在10101.95點，成交值新台幣917.71億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商賣超，合計買超新台幣2.26億元。
外資及陸資今天買超15.86億元，投信賣超9.14億元，自營商賣超4.46億元。三大法人合計買超2.26億元。
元大投顧分析師薛舜日表示，台股在萬點附近慢慢走高，只要未見外資明顯反手轉空賣出，指數仍可望在高檔震盪。
師薛舜說，以往外資在1、2、3、4月買超，5、6、7、8月賣超，但去年國際熱錢來台，看好台股高殖利率，又有穩定匯率，從1、2月一直買到7、8月，今年這個狀況可望重演。
他認為，現階段台股主軸還是電子股，除即將進入旺季的因素之外，iPhone8、特斯拉題材也相當具吸引力。雖然內資在長假前相對保守，短線觀望，但從櫃買市場的中小型股來看，台股熱度未降。
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