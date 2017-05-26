（中央社記者吳家豪台北2017年5月26日電）Sony Mobile今天在台推出超級中階Xperia XA1 Ultra放閃自拍機，搭載2300萬畫素主相機與6吋大螢幕，並邀請超人氣女神蔡瑞雪化身「放閃自拍學院」社長，分享獨家4堂自拍秘訣。



Xperia XA1 Ultra擁有來自Sony數位相機專業技術打造，配備與旗艦級手機同等級的2300萬畫素主相機，搭載1/2.3吋Exmor RS感光元件、F2.0大光圈，支援ISO6400高感光夜拍，更具備混合式自動對焦，支援0.6秒快啟快拍。



Sony Mobile宣布Xperia XA1 Ultra今天起於Sony Mobile專賣店與通路販售，建議售價新台幣1萬2900元，台灣販售4G+3G雙卡版內建64GB，推出霧夜黑、曜日金、落櫻粉、瑩雪白共4色。



選擇於Sony Mobile行動通訊專賣店購買Xperia XA1 Ultra，再享獨家首購好禮Sony Mobile行動電源及週年慶好禮Xperia輕巧自拍棒，數量有限送完為止。



Sony Mobile行銷協理余俊宏表示，Sony Mobile自推出C系列大螢幕自拍手機以及Xperia XA系列自拍手機，一直獲得台灣消費市場青睞，此系列銷量已超越60萬台，是Sony Mobile備受矚目的產品系列。



余俊宏說，2017年Sony Mobile全面升級，推出搭載旗艦級2300萬相機規格的超級中階手機Xperia XA1 Ultra，匯集2300萬畫素主相機與6吋大螢幕，為熱愛自拍的族群帶來更豐富的拍照體驗。



以甜美學院氣質讓網友心動的超人氣女神蔡瑞雪，首度為Sony Mobile Xperia XA1 Ultra拍攝長版廣告，並現場重現廣告舞步。



蔡瑞雪以「放閃自拍學院」社長身份，在Xperia XA1 Ultra上市記者會上分享大家最關心的「怎麼拍讓臉蛋白皙亮麗」、「怎麼拍不怕晃照片才清晰」、「怎麼拍最顯瘦最小臉」，及「怎麼拍無造作自然風」 4堂獨家秘笈。



蔡瑞雪進一步分享自身拍照經歷表示，平常喜歡透過網路影音直播與網友互動分享生活點滴，但一般的自拍手機容易把臉拍黑，而且畫素不夠高，需要另外再花時間修圖才能完成美美的照片；不過有了Xperia XA1 Ultra自拍相機搭配補光功能及手勢拍照，自拍再也不用手忙腳亂。