未達標 上海浦東機場暫不增航增班中央社 (2017-05-26 14:38)
（中央社台北26日電）中國大陸民用航空局今天發布通告指出，上海浦東機場因為連續3個月數據未達標，11月底前停止受理客運加班、包機和新增航線航班申請。
中新網報導，根據中國大陸民航局「關於實施2017年航班正常考核指標和限制措施的通知」相關要求，對大新華航空、廈門航空與西藏航空通報批評。同時，對北京首都機場、福建福州機場因4月份數據未達標，給予警告並通報批評。
此外，上述通知公告，浦東機場因為2到4月份連續3個月數據不達標，從5月24日起到11月30日為止，停止受理客運加班、包機和新增航線航班申請。
通知也指出，在浦東機場受限期間，按照航班總量不增加原則，可在調減現有航班後，批准新增國際及港澳台航線航班的時刻申請。中國大陸民航局華東管理局負責實施相應航班調整工作，並向中國大陸民航局專文呈報。1060526
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