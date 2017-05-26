台北股市今天(5/26)開低走高，最後收在10101點，小跌六點，跌幅百分之零點零六，成交金額新台幣九百一十七點七一億元，分析師指出，今天感覺有刻意壓盤，期待連續假期後，大盤還是有再創新高的機會。



(馮建棨報導)



週五台灣股市受到台積電、鴻海兩檔股票影響，整體以一萬零九十點低盤開出，不過到尾盤法人大筆買超進場拉抬，台積電拉到平盤，鴻海拉抬到小跌，加權指數呈現開低走高，收盤小跌六點，成交值縮小到917億。



資深分析師李永年說:『今天大盤以小黑6點作收，整體表現相當穩健，呈現價穩量縮的量價配合的走勢，大盤已經連續上漲四個交易日，今天略為休息，技術上是可以接受的』



李永年指出，週五感覺有刻意壓盤，期待連續假期後，大盤還是有再創新高的機會。目前市場上散戶表現比較謹慎，而美國股市或是跟台灣股市連動密切的韓國股市都持續創新高，台灣雖然創下17年來的新高，但以漲幅來講，還是落後美國及韓國，端午過後短線上還有補漲的空間，建議不用急於作空。



