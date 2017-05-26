▲每到節氣台股就會有變盤說，端午會變盤？豐彥財經執行長謝晨彥表示，以當今局勢與經濟數據來看，「端午變盤」只是一種提醒！（圖／NOWnews 資料照片）

台北股市今（ 26 ）日早盤雖來到盤上，但盤中又翻黑，終場下跌 6.54 點，收在 10101.95 點， 10100 點有撐，跌幅 0.06% ，成交金額 917.71 億元。每到節氣，台股就會有變盤說，端午長假在即，投資人擔心長假過後會不會真變盤！專家認為，只要連假期間不出現黑天鵝，假期過後新台幣匯率持穩不要有太大波動，投資人就不用太過擔心。因為以當今局勢與經濟數據來看，「端午變盤」只是一種提醒！

豐彥財經執行長謝晨彥表示，以這兩天籌碼面觀察，外資現貨部分都很穩定，期貨部位也穩定增加，倒是融資餘額不增反減，相較 5 月初逐漸減少，主要是台股已經上萬點，投資人難免擔心，因為按照過去歷史經驗來看，台股萬點之後都有一波大幅度下檔。

不過，謝晨彥指出，今年台股萬點雖然沒有很激情，但整體國內外情勢都較之前發生亞洲金融風暴或科技泡沫時還要相對穩定，如美歐地區經濟溫和復甦，亞洲市場表現也不錯。而看第一季企業財報，雖有匯損衝擊，但並沒有把外資嚇跑，因為國內貿易數據佳，第 2 季淡季不淡的態勢明顯，加上下半年有智慧型新手機亮相，都將帶動整體動能。

至於台股三大指標，台積電與鴻海持穩甚至緩步走高，在 207 元與 104 元以上，只有大立光稍微弱勢。再觀察聯發科，雖然之前有點弱勢，但並未破底，股價一年來也從 192 元到最近的 220 元左右。由於相較其他個股基期較低，因此近來受到外資青睞特別活躍。因此他建議，操作上可鎖定基期低、業績穩定或有成長性的這類個股。

謝晨彥認為，節氣其實跟台股走勢無關，主要還是跟產業特性、國內外局勢、經濟環境比較相關。而今年台股萬點因為沒有特別激情，投資人反而比較冷靜。因此「端午變盤」的說法就變成是一種提醒，只要端午長假期間國際上沒有重大黑天鵝事件，就不用太過擔心台股。

謝晨彥指出，投資人不要執著於一定要萬點之上，因為指數不可能只漲不跌，「漲太高反而變成利空」。只要以萬點為中心，上下 500 點為範圍，其實台股都還有所支撐。但他也提醒，周五 26 日是摩台結算，依照慣例，結算後一周的確比較不會有表現，再來就是要持續觀察新台幣匯率，只要連假後波動不要太大、持穩，那麼就不用太過擔心會有端午變盤發生。