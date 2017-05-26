▲台灣彩券公司指出，「威力彩」將於下週一（29 日）頭獎加碼 2 億元（第 106000043 期）。（圖／NOWnews資料照）

頭獎連摃 28 期的「威力彩」，昨（ 25 ）日於高雄市開出，由 1 人獨得高達 6.07 億元的頭彩獎金，創下今（ 2017 ）年威力彩單注第 2 高獎金記錄。為持續吸引買氣，台灣彩券公司緊急宣布，下週一（ 29 日）開獎的「威力彩」頭獎將加碼 2 億元；而今（ 26 ）日開獎的「大樂透」也會加開 1 組 10 個獎號，只要對中其中任 6 個號碼，就中 50 萬元的「端午包粽獎」。

台灣彩券公司表示，連摃 28 期的「威力彩」昨日於高雄市的「昶財彩券行」開出，1 人獨得頭獎 6.07 億元，這位中獎幸運兒是用電腦選號一次購買 10 注，只花了 1 千元就幸運中獎，是今年單注第 2 高的頭彩獎金。

台灣彩券公司也指出，「威力彩」頭獎將於下週一（29 日）加碼 2 億元（第 106000043 期），頭獎獎金上看 2.2 億元。另外，「大樂透」端午加開的「端午包粽獎」，本週共計 39 注中獎，尚有 262 組的 50 萬元「端午包粽獎」待送出。今日開獎的「大樂透」，不僅頭獎上看 3.1 億，且仍將加開 10 個獎號，提供 210 組中獎機會，若開出的組數累計未達 300 組，將延至下週二端午節（ 30 日）續開「端午包粽獎」獎號，直到累計開出組數達到 300 組，或是到活動最後一期的 6 月 16 日為止。

至於近年來廣受彩迷歡迎的「今彩 539 」以及「 BINGO BINGO 賓果賓果」部分，台灣彩券公司指出，同樣也會在下週二端午節（ 30 日）起，連續加碼 14 天，「今彩 539 」頭獎單注獎金從原本的 800 萬元提高到 1 千萬元。而 5 分鐘開獎一次的「 BINGO BINGO 賓果賓果」，「基本玩法」 1-6 星共 9 個獎項獎金加碼，「猜大小」獎金倍數也由 6 倍提高為 7 倍。