桃機三航廈動土 董座盼如質如期中央社 (2017-05-26 14:50)
桃園機場公司董事長曾大仁（左前）26日出席桃園機場第三航廈「機坪、滑行道與機坪設施工程」動土典禮，並預祝工程平安完成、如質如期、人員平安順利。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 106年5月26日
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