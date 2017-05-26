桃機三航廈動土 盼成交通樞紐中央社 (2017-05-26 14:50)
桃園機場第三航廈「機坪、滑行道與機坪設施工程」等工程動土典禮26日舉行；桃園機場公司董事長曾大仁（圖）感謝各界與工程團隊的辛勞，希望桃園機場邁入下一個重要的里程碑，成為航空重要樞紐。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 106年5月26日
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