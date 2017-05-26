（中央社記者潘智義台北2017年 5月26日電）雖然端午長假前，內資觀望，台北股市下跌，但仍力守萬點之上，法人認為，外資未反手賣股，指數仍有機會驚驚漲。



終場加權指數收在10101.95點，下跌6.54點，成交值新台幣917.71億元。 8大類股當中，食品類股一支獨秀，塑化類和營建類股小漲，其餘都下跌。



傳出利多的大型權值股台積電（2330）盤中不漲反跌，但收在207元平盤價。蘋果光學鏡頭供應商大立光（3008）收4835元，上漲30元。



食品類股上漲，味全（1201）、味王（1203）走揚，但大成（1210）下跌。



元大投顧分析師薛舜日表示，台股在萬點附近慢慢走高，只要未見外資明顯反手轉空賣出，指數仍可望在高檔震盪。



師薛舜說，以往外資在1、2、3、4月買超，5、6、7、8月賣超，但去年國際熱錢來台，看好台股高殖利率，又有穩定匯率，從1、2月一直買到7、8月，今年這個狀況可望重演。



他認為，現階段台股主軸還是電子股，除即將進入旺季的因素之外，iPhone8、特斯拉題材也相當具吸引力。雖然內資在長假前相對保守，短線觀望，但從櫃買市場的中小型股來看，台股熱度未降。