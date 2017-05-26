文／MOOK景點家克里斯多福整理報導



進初夏之際，百花綻放接力延續，為了迎接熱情的夏天。全台各種花海陸續盛開，除了五、六月必追的阿勃勒、繡球花外，還有魯冰花、蓮花／荷花、杜鵑等，五顏六色的花海覆蓋全台，從熱鬧都市到偏遠地區，處處都可以看見美麗花姿的蹤影。以下整理出初夏賞花的推薦景點，遊客們不妨可以收進口袋名單裡，在外出旅遊時，也許不經意地就會經過一處美麗的花海景點。

魯冰花美景每年初夏都會在福壽山農場盛開 (圖片來源／福壽山農場)

魯冰花

台中 - 福壽山農場

地址：台中市和平區梨山里福壽路29號

繡球花季 (圖片來源／南庄山芙蓉咖啡)

繡球花

台北 - 陽明山竹子湖

地點：大梯田花卉生態農園(水尾)、大賞園 (頂湖)、東湖（水車寮步道）、金鑫花卉（海芋大道）、甜蜜花園（馬槽）、花谷海芋園（頂湖）、財福海芋田（頂湖）



新竹：

台灣鳥花園

地址：新竹縣關西鎮石光里3鄰76巷7號

開幕時間：5月26日



雪霸休閒農場

地址：新竹縣五峰鄉桃山村民石380號

※已開始綻放盛開，花季約可至7月



苗栗：

南庄山芙蓉咖啡

地址：苗栗縣南庄鄉蓬萊村9鄰8號

電話：(03) 782 – 2980

※週六、日及國定假日10:00 - 18:00 (不需預約)

※平日僅接受20人以上團體 (需事先預約)



高山青養鱒鱘魚場

地址：苗栗縣南庄鄉蓬萊村14鄰30號

※假日人潮眾多，農場道路狹小，建議平日前往



宜蘭 - 明池森林遊樂區

地址：宜蘭縣大同鄉英士村8鄰明池山莊1號

※花期約為五月底至到六月中旬



南投 - 杉林溪繡球花季

地址：南投縣竹山鎮大鞍里溪山路6號



台中武陵農場

地址：台中市和平區平等里武陵路3-1號

※已進入盛開期，花季約可至7月



台東青山農場

地址：台東縣太麻里鄉大王村佳崙17鄰196號

※由於氣候因素，花季約會在6月初盛開

杜鵑花季 (圖片來源／交通部觀光局)

杜鵑花

台中 - 大雪山森林遊樂區

電話：東勢林區管理處 (04) 2587 - 7902



南投 - 合歡山森林遊樂區

電話：合歡山遊客服務中心 (049) 280 - 3985

台南白河蓮花季 (圖片來源／白河區公所)

蓮花／荷花

台北 - 至德園

地址：台北市士林區至善路與故宮路交叉口 (故宮博物院旁)



台中 - 亞洲大學

地址：台中市霧峰區柳豐路500號



台南 - 白河區

電話：台南市白河區公所 (06) 685 - 5102

台南新營區阿勃勒隧道，民生路接近長榮路一帶 (圖片來源／台南市政府)

阿勃勒

嘉義

地點：世賢路一段、嘉義市文化路觀光夜市、阿里山森林鐵路車庫園區、自由路與博愛路交叉路口、忠孝路上



台南：

新營區 - 民生路接近長榮路一帶

白河區 - 蓮潭、詔安厝

新化區 - 虎頭埤風景區

新市區 - 遠東科技大學、樹谷大道南端(南135)

北區、東區、中西區 - 東豐路黃金隧道、林森路二、三段、成功大學自強校區東側紅磚步道、巴克禮紀念公園、忠義國小旁(檨子林公園) 、台南大學府城校區、永華市政中心周圍(建平路)



台中 – 亞洲大學

地址：台中市霧峰區柳豐路500號



高雄

地點：高雄市街道隨處皆可看到阿勃勒身影，如南京路、和平路（三多路至五福路）、光華路、林德街、廣州一街、九如四路（左營圓環至青海路橋）、中山三路（新光路至光華路）、高雄大學路、援中路、翠華路等路段



屏東：

屏東內埔榮譽國民之家

地址︰屏東縣內埔鄉100號



麟洛運動公園

地址：屏東縣麟洛鄉中山路

花蓮193縣道平地金針花海盛開 (圖片來源／花東縱谷國家風景區管理處)

金針花

台北 - 三芝芝柏山莊牧蜂農莊

地址：台北縣三芝鄉茂長村74號



嘉義 - 梅山橫山屏休閒園區

地址：嘉義縣梅山鄉中山路72號



台中 - 新社沐心泉休閒農場

地址：台中縣新社鄉中和村中興街60號



南投 - 頭社盆地

地點：南投縣魚池鄉平和巷70號

花期：2017年5月24日至6月底、2017年8月1日至9月底



花蓮

地點：南花蓮193縣道約105.5公里處

大花紫薇 (圖片來源／交通部觀光局)

大花紫薇

嘉義 - 嘉義公園

地址：嘉義市啟明路264號

百合花 (圖片來源／交通部觀光局)

百合花

台北：

白石湖社區

地址：碧山路24號碧山巖旁



東北角：

地點：石門白沙灣麟山鼻、富貴角燈塔步道及金山法鼓山園區



夏季賞花必追！全台九大繡球花景點～花團錦簇繽紛大爆發

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