全民追花懶人包 夏日賞花景點全攻略MOOK景點家 (2017-05-26 13:30)
文／MOOK景點家克里斯多福整理報導
進初夏之際，百花綻放接力延續，為了迎接熱情的夏天。全台各種花海陸續盛開，除了五、六月必追的阿勃勒、繡球花外，還有魯冰花、蓮花／荷花、杜鵑等，五顏六色的花海覆蓋全台，從熱鬧都市到偏遠地區，處處都可以看見美麗花姿的蹤影。以下整理出初夏賞花的推薦景點，遊客們不妨可以收進口袋名單裡，在外出旅遊時，也許不經意地就會經過一處美麗的花海景點。
魯冰花美景每年初夏都會在福壽山農場盛開 (圖片來源／福壽山農場)
魯冰花
台中 - 福壽山農場
地址：台中市和平區梨山里福壽路29號
繡球花季 (圖片來源／南庄山芙蓉咖啡)
繡球花
台北 - 陽明山竹子湖
地點：大梯田花卉生態農園(水尾)、大賞園 (頂湖)、東湖（水車寮步道）、金鑫花卉（海芋大道）、甜蜜花園（馬槽）、花谷海芋園（頂湖）、財福海芋田（頂湖）
新竹：
台灣鳥花園
地址：新竹縣關西鎮石光里3鄰76巷7號
開幕時間：5月26日
雪霸休閒農場
地址：新竹縣五峰鄉桃山村民石380號
※已開始綻放盛開，花季約可至7月
苗栗：
南庄山芙蓉咖啡
地址：苗栗縣南庄鄉蓬萊村9鄰8號
電話：(03) 782 – 2980
※週六、日及國定假日10:00 - 18:00 (不需預約)
※平日僅接受20人以上團體 (需事先預約)
高山青養鱒鱘魚場
地址：苗栗縣南庄鄉蓬萊村14鄰30號
※假日人潮眾多，農場道路狹小，建議平日前往
宜蘭 - 明池森林遊樂區
地址：宜蘭縣大同鄉英士村8鄰明池山莊1號
※花期約為五月底至到六月中旬
南投 - 杉林溪繡球花季
地址：南投縣竹山鎮大鞍里溪山路6號
台中武陵農場
地址：台中市和平區平等里武陵路3-1號
※已進入盛開期，花季約可至7月
台東青山農場
地址：台東縣太麻里鄉大王村佳崙17鄰196號
※由於氣候因素，花季約會在6月初盛開
杜鵑花季 (圖片來源／交通部觀光局)
杜鵑花
台中 - 大雪山森林遊樂區
電話：東勢林區管理處 (04) 2587 - 7902
南投 - 合歡山森林遊樂區
電話：合歡山遊客服務中心 (049) 280 - 3985
台南白河蓮花季 (圖片來源／白河區公所)
蓮花／荷花
台北 - 至德園
地址：台北市士林區至善路與故宮路交叉口 (故宮博物院旁)
台中 - 亞洲大學
地址：台中市霧峰區柳豐路500號
台南 - 白河區
電話：台南市白河區公所 (06) 685 - 5102
台南新營區阿勃勒隧道，民生路接近長榮路一帶 (圖片來源／台南市政府)
阿勃勒
嘉義
地點：世賢路一段、嘉義市文化路觀光夜市、阿里山森林鐵路車庫園區、自由路與博愛路交叉路口、忠孝路上
台南：
新營區 - 民生路接近長榮路一帶
白河區 - 蓮潭、詔安厝
新化區 - 虎頭埤風景區
新市區 - 遠東科技大學、樹谷大道南端(南135)
北區、東區、中西區 - 東豐路黃金隧道、林森路二、三段、成功大學自強校區東側紅磚步道、巴克禮紀念公園、忠義國小旁(檨子林公園) 、台南大學府城校區、永華市政中心周圍(建平路)
台中 – 亞洲大學
地址：台中市霧峰區柳豐路500號
高雄
地點：高雄市街道隨處皆可看到阿勃勒身影，如南京路、和平路（三多路至五福路）、光華路、林德街、廣州一街、九如四路（左營圓環至青海路橋）、中山三路（新光路至光華路）、高雄大學路、援中路、翠華路等路段
屏東：
屏東內埔榮譽國民之家
地址︰屏東縣內埔鄉100號
麟洛運動公園
地址：屏東縣麟洛鄉中山路
花蓮193縣道平地金針花海盛開 (圖片來源／花東縱谷國家風景區管理處)
金針花
台北 - 三芝芝柏山莊牧蜂農莊
地址：台北縣三芝鄉茂長村74號
嘉義 - 梅山橫山屏休閒園區
地址：嘉義縣梅山鄉中山路72號
台中 - 新社沐心泉休閒農場
地址：台中縣新社鄉中和村中興街60號
南投 - 頭社盆地
地點：南投縣魚池鄉平和巷70號
花期：2017年5月24日至6月底、2017年8月1日至9月底
花蓮
地點：南花蓮193縣道約105.5公里處
大花紫薇 (圖片來源／交通部觀光局)
大花紫薇
嘉義 - 嘉義公園
地址：嘉義市啟明路264號
百合花 (圖片來源／交通部觀光局)
百合花
台北：
白石湖社區
地址：碧山路24號碧山巖旁
東北角：
地點：石門白沙灣麟山鼻、富貴角燈塔步道及金山法鼓山園區
夏季賞花必追！全台九大繡球花景點～花團錦簇繽紛大爆發
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15406