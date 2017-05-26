文／MOOK景點家編輯部整理報導 圖片來源／APPLE



賈伯斯逝世已達五年，在他過世前仍參與著未完的作品，如今其中一項正準備落成。蘋果位在加州的全新總部日前已完工，這座賈伯斯的遺作 - Apple Park蘋果辦公室園區，可謂不惜成本，占地175英畝，約是85座足球場的大小，主建築外觀猶如太空飛船般的圓弧設計，採用了全世界最大的弧型玻璃面板及太陽能等再生能源裝置。不過在眾多驚人的設計與專利中，蘋果則是連披薩盒都有申請自己的專利，實在獨具一格。

賈伯斯的遺作 - Apple Park蘋果辦公室園區

蘋果飛船新總部落成，許多外媒受邀入內參訪，走訪了整個總部的各個細節，也觀摩了整體的外觀建築，儘管新總部的布局相當吸引人，然而最引發話題的，還是蘋果所申請的披薩盒專利。披薩盒的特別處在於盒子上佈滿大大小小的各種通氣孔，為的是讓內部所有的熱量和水分都可以排出，避免披薩受潮，保持外殼酥脆的口感。

蘋果飛船新總部內的披薩盒專利

披薩盒的選材使用上，也延續了蘋果一貫的環保概念，利用可回收的材料製成，盒子兩側使用堅固的材質，再加上盒蓋上的蓋扣，除了可以確保裡面的披薩完整，也宛如時尚簡約的公事包。簡潔俐落、一體成形的披薩盒，與無需組裝的結構，相當符合蘋果一貫的作風。

蘋果的紙袋專利

這已不適蘋果第一次設計容器，除了披薩盒外，還有設計紙袋並申請專利。這個紙袋不僅使用環保材質，還有一些相當厲害的改進，如提手處是由圓形針織的紙纖維製成，加固了摺痕與接縫，可以完全避免意外裂開。

蘋果公司為了紀念創辦人賈伯斯，將總部內位於最高處的山丘上，打造一座圓形劇場

蘋果新總部希望打造的是一座環保總部，包括弧型玻璃面、100%再生能源、林木草地園區、全年不用開燈與開空調的自然透光與通風設計，全是為了讓員工有不被關在牢籠裡的感覺，希望能提高員工的工作效率，以應付各種突發狀況。此項驚人傑作，也讓外界普遍認為iPhone 8，會在新總部內的「史帝夫‧賈伯斯館」發表。



科幻新視野！賈伯斯最後作品落成～85座足球場Apple辦公園區

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