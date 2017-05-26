見證歷史挑戰未來 成就玩不膩的「清新福建」太陽網 (2017-05-26 10:19)
從台灣到福建省，通行便利，時程短（搭乘飛機或郵輪皆可抵達福建）。與臺灣一海之隔的福建，不僅有著得天獨厚的生態環境，而且還擁有豐富的歷史遺產和濃厚的文化底蘊。你一定聽過武夷山、鼓浪嶼、土樓、大紅袍茶、佛跳牆、湄州媽祖廟...這些名詞吧！沒錯～這些都在福建！加上近幾年台灣年輕世代興起的文青風、飲茶風，讓鼓浪嶼和聞名世界的福建茶名氣更是大增，當然面山靠海的福建也是全家出遊的好選擇，符合三代同堂的所有玩樂需求，一趟福建之旅保證讓你裡外都收獲滿滿！欲知更多山水景點、交通資訊...等最新情報，請至福建旅遊局的觀光網站：https://goo.gl/0T5b3r 或福建微博，掌握第一手資訊。
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