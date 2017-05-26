從台灣到福建省，通行便利，時程短（搭乘飛機或郵輪皆可抵達福建）。與臺灣一海之隔的福建，不僅有著得天獨厚的生態環境，而且還擁有豐富的歷史遺產和濃厚的文化底蘊。你一定聽過武夷山、鼓浪嶼、土樓、大紅袍茶、佛跳牆、湄州媽祖廟...這些名詞吧！沒錯～這些都在福建！加上近幾年台灣年輕世代興起的文青風、飲茶風，讓鼓浪嶼和聞名世界的福建茶名氣更是大增，當然面山靠海的福建也是全家出遊的好選擇，符合三代同堂的所有玩樂需求，一趟福建之旅保證讓你裡外都收獲滿滿！欲知更多山水景點、交通資訊...等最新情報，請至福建旅遊局的觀光網站：https://goo.gl/0T5b3r 或福建微博，掌握第一手資訊。

西元733年，唐朝設福建經略使，領福、泉、建、漳、潮五州，福建之名由此開始。隨朝宋朝科舉制度的興盛，福建更出了高達6000多名進士，因此還有「福建出秀才」之說，像是著名的理學家楊頤、朱熹就是在地福建人。當時的泉州更是國際化港，海商足跡遍及南洋、印度洋各國。這不僅讓泉州有「海上絲綢之路第一城」之稱，同時也開啟福建的海洋文化。1853年著名的武夷紅茶受到英國人的鍾愛，為了大量運輸，意外打開五口通商，福州港迅速崛起，成為與上海、漢口齊名的三大茶港之一，進而帶動福州近代文化的興起。這些歷史的演進與融合也成就了現今迷人耀眼的「清新福建」。自1956年起福建第一出省鐵路「鷹廈鐵路」通車後，政府便積極推動省內建設，至2010年後更不斷擴大現代化鐵路的佈點及腹地，串接起福廈高鐵、向莆鐵路及合福高鐵。這不僅縮短城鄉差距、提升經濟往來效益，更交織出各城市的旅遊脈絡，形成廣大的觀光藍海市場。搭乘高速的高鐵，前往南平武夷山欣文化與自然雙遺產之美，或到三明泰寧探索世界地質公園的自然奧妙，走進福州佔地127公頃的三坊七巷景區，聆聽道地閩劇、十番等民俗戲曲，感受清明兩朝的美好舊時光，感受一場古今穿越之旅。別忘了一定要品嚐福州美味小吃，順便帶上安溪鐵觀音、福鼎白茶或州的茉莉花茶，把這份福建的清新滋味一併帶回家，細細回味這番帶著濃濃鄉思的味道。