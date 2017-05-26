(中央社訊息服務20170526 13:41:15)農委會表示，政府輔導成立台農發公司，主要是希望能翻轉傳統農產品的外銷觀念，透過重建以外銷為導向的農產品供應鏈，改善外銷農產品的產業結構與行銷模式，協助農民外銷，以提升農民收益，絕對不會與民爭利。



農委會指出，台農發公司已經選定鳳梨釋迦、鳳梨、香蕉等3項水果作為主力產品發展國際行銷，對於有參與外銷意願，且願意遵守外銷標準作業程序的農民，該公司非常樂意與農民進行契作，據了解，該公司也已積極進行此一工作。除此之外，台農發公司也將與台糖公司合作，在台糖公司農場與農民契作生產，以確保外銷農產品供貨數量、品質、價格的穩定，俾利與國外目標市場的大型通路建立長期合作關係，並開拓新興市場，以逐步擴大臺灣農產品外銷；有關水果外銷示範專區的推動，目前規劃每項果品面積僅約200公頃，主要是為了確保外銷供應量的穩定，以及示範外銷標準作業流程，收穫果品將全數外銷，至於格外品則將與國內外公司合作開發機能性食品，提高多元利用，評估對國內產銷不致產生影響。



台農發公司自105年12月5日正式成立營運後，為重建以外銷為導向的農產品供應鏈，已積極與農委會試驗研究單位、學者、專家研議建立產品種植、採收、採後處理等外銷標準作業程序，希望能提高外銷農產品的到貨品質，農委會也正協助該公司評估、規劃設置符合國際規範的農產品集貨包裝場，期能建立與現行農產品國際貿易接軌的營運制度。



農委會強調，一個產業制度的變革，難免會對產業鏈不同分工的成員產生影響，政府會全力協助台農發公司，協助有意願配合標準作業流程的農民外銷農產品，並透過外銷示範專區的規劃與建置，來確保外銷供應量的穩定及示範外銷標準作業流程，絕對不會與民爭利，更不能影響國內產銷環境。透過重建以外銷為導向的農產品供應鏈，希望建立農產業轉型升級的標竿典範，擴大臺灣農產品出口量能，迎接臺灣農業新的外銷里程碑。



訊息來源：行政院農業委員會