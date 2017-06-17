(中央社訊息服務20170526 13:40:56)在軟體專案開發過程中，軟體架構的規劃與定義，是當中不可或缺的一環。過去，大多是由技術長負責解決技術架構的議題，卻常忽視需求分析、結構設計兩大構面，隨著軟體開發的日益複雜，更需要軟體架構師負責統籌軟體的規劃與架構。



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訊息來源：財團法人資訊工業策進會