資策會2017/6/17開設『軟體架構師技能培訓－UML與Java Spring為例』課程中央社 (2017-05-26 13:41)
(中央社訊息服務20170526 13:40:56)在軟體專案開發過程中，軟體架構的規劃與定義，是當中不可或缺的一環。過去，大多是由技術長負責解決技術架構的議題，卻常忽視需求分析、結構設計兩大構面，隨著軟體開發的日益複雜，更需要軟體架構師負責統籌軟體的規劃與架構。
有鑑於此，資策會開辦『軟體架構師技能培訓－UML與Java Spring為例』課程，上課時間為2017年6月17日至6月25日，每週六日白天，6月9日前報名者，即享補助40%優惠。
詳細課程訊息請參閱課程網頁：http://www.iiiedu.org.tw/ites/SAU.htm (資策會廣告)
訊息來源：財團法人資訊工業策進會
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
財神爺眷顧 超商消費65元中發票千萬大獎【NOWnews今日新聞】
國際原油周四重挫 OPEC減產協議令人失望【北京新浪網】
拚端午獎金 大樂透明連2期加碼 增300組50萬獎項【NOWnews今日新聞】
扎克伯格2017哈佛畢業演講: 目標能讓人快樂！【北京新浪網】
戴正吳：夏普台灣分公司 7月1日成立【中央社】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》