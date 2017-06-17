資策會2017/6/17開辦「R軟體之金融大數據分析與應用」課程中央社 (2017-05-26 13:40)
(中央社訊息服務20170526 13:40:38)資料分析是E化年代各行各業最重視的工作之一，根據Rexer Analytics的最新調查，R軟體使用人數持續攀升，目前已是47%資料分析師的使用工具，遙遙領先位居第二的商業軟體(17%)。由於R軟體的應用以及功能範圍廣泛，因此，當企業欲將資料移轉，R軟體亦扮演著關鍵的角色！
資策會特規劃「R軟體之金融大數據分析與應用」課程，本課程採用R語言實作財金資料處理與分析，協助學員採用R語言作為財金大數據分析的工具，提升學員運用統計、資料探勘與機器學習手法於財金資料處理和分析的實作應用能力，課程內容著重財金資料分析基礎，以及財金數據建模。以整合式開發環境RStudio進行實機操作，幫助學員掌握開源強大的R軟體，有效完成財金資料分析工作，提昇個人與企業競爭優勢。
本課程將於6月17日開辦，6月9日前報名享優惠價，詳細課程資訊請參閱課程網址：http://www.iiiedu.org.tw/ites/RFIN.htm（資策會廣告）
訊息來源：財團法人資訊工業策進會
關鍵字：
上一則：基金背後的ABC等字母代表什麼？
下一則：《澳洲財經3分鐘》05月26日
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
財神爺眷顧 超商消費65元中發票千萬大獎【NOWnews今日新聞】
國際原油周四重挫 OPEC減產協議令人失望【北京新浪網】
拚端午獎金 大樂透明連2期加碼 增300組50萬獎項【NOWnews今日新聞】
扎克伯格2017哈佛畢業演講: 目標能讓人快樂！【北京新浪網】
戴正吳：夏普台灣分公司 7月1日成立【中央社】
發燒雜誌更多
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》