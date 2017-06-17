(中央社訊息服務20170526 13:40:38)資料分析是E化年代各行各業最重視的工作之一，根據Rexer Analytics的最新調查，R軟體使用人數持續攀升，目前已是47%資料分析師的使用工具，遙遙領先位居第二的商業軟體(17%)。由於R軟體的應用以及功能範圍廣泛，因此，當企業欲將資料移轉，R軟體亦扮演著關鍵的角色！



資策會特規劃「R軟體之金融大數據分析與應用」課程，本課程採用R語言實作財金資料處理與分析，協助學員採用R語言作為財金大數據分析的工具，提升學員運用統計、資料探勘與機器學習手法於財金資料處理和分析的實作應用能力，課程內容著重財金資料分析基礎，以及財金數據建模。以整合式開發環境RStudio進行實機操作，幫助學員掌握開源強大的R軟體，有效完成財金資料分析工作，提昇個人與企業競爭優勢。



本課程將於6月17日開辦，6月9日前報名享優惠價，詳細課程資訊請參閱課程網址：http://www.iiiedu.org.tw/ites/RFIN.htm（資策會廣告）







訊息來源：財團法人資訊工業策進會