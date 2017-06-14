資策會2017/6/14「Openstack入門與應用」【確定開班】中央社 (2017-05-26 13:40)
(中央社訊息服務20170526 13:40:11)OpenStack是一個開源的雲端管理套件，內部包括了運算模組、網通模組和儲存模組，再搭配一個可以集中管理上述三大類模組的儀表板模組，最後組合而成一套OpenStack共享服務，並且可以提供虛擬機器的方式，對外提供運算資源以便彈性擴充或調度。簡單來說，OpenStack就是一套可以用來打造IaaS服務的開源雲端作業系統。
為此，資策會與迎棧科技共同開辦「OpenStack入門與應用」課程，課程內容將簡介OpenStack，再帶到如何運用OpenStack與現有環境整合，以及需要注意的問題，同時也會提到，為什麼全球超過三萬個研發人員願意無償將時間與技術貢獻給OpenStack 。
本課程將於6月14日開辦，6月6日前報名享優惠價，詳細課程網址： http://www.iiiedu.org.tw/ites/OSB.htm。 (資策會廣告)
訊息來源：財團法人資訊工業策進會
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