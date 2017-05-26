(中央社訊息服務20170526 13:39:49)「新產品開發管理師(NPDP)」是全球唯一新產品開發領域之國際證照，也是由美國產品發展管理協會(PDMA)所歸納形成之新產品開發知識體系。世界500強的企業中有超過70%企業的研發管理模式係採用PDMA的NPDP模式，而取得NPDP國際認證，則是產品經理或專案經理證實其具備新產品開發能力的最佳證明。



因此，資策會將於2017年6月3日開辦「新產品開發管理師(NPDP)認證班」，本課程將學習新產品開發管理中創新發現、開發及商業化等三階段之發展程序，並將公司策略、客戶與市場調查、組合管理、工具與衡量、人員與組織等知識及技術，導入新產品開發程序等各個階段，以有系統且定義清楚的工作、步驟或階段，將概念雛型轉換成可以銷售的產品或服務，大幅提高新產品成功率與上市時間，課程更同時輔導學員通過NPDP的認證考試。



相關資訊請參閱課程網址：http://www.iiiedu.org.tw/ites/NPDP.htm(資策會廣告)



訊息來源：財團法人資訊工業策進會