(中央社訊息服務20170526 13:39:23)用戶體驗經驗是App產品存亡的命脈，越來越多的用戶喜歡直觀、自然、容易被理解的設計和產品，這代表有效的UI&UX介面與互動設計是決定著App能否成功的關鍵元素。



資策會將於2017年6月26日開辦「行動APP之UI/UX互動設計」，本課程旨在透過講解UI&UX與互動設計原則、規範與方法，並帶領學員全面掌握行動App的設計知識、設計方法與流程，結合必學設計體驗法則，融合人類心理特徵與行為特點，引導學員用最簡單的方法學會易用且令用戶喜愛的設計。喜愛的設計。



詳細課程訊息及報名網址http://www.iiiedu.org.tw/ites/MAD.htm。軟體架構與管理課程http://www.iiiedu.org.tw/ites/portal/ITA.htm。(資策會廣告)



訊息來源：財團法人資訊工業策進會