資策會2017/6/23「Facebook廣告投放秘訣實作班」，6/15前報名享補助40%優惠！中央社 (2017-05-26 13:39)
(中央社訊息服務20170526 13:39:01)Facebook目前是最大的網路社群媒體，因此各企業紛紛投放FB廣告，希望能獲得更好的曝光與轉換率。然而，Facebook粉絲團目前平均觸及率已經不到5%，這也顯示想透過FB免費接觸到目標客戶越來越難。
為協助各大企業或品牌有效提升Facebook廣告投放效果，資策會特舉辦「Facebook廣告投放秘訣實作班」課程，教導學員學習FB廣告投放的正確觀念與設定秘訣，讓你的錢真正花在刀口上。
課程日期為6/23、6/24、6/25，週五六日白天，6/15前報名享工業局補助40%優惠。詳細課程請參考課程網址：http://www.iiiedu.org.tw/ites/FBA.htm（資策會廣告）
訊息來源：財團法人資訊工業策進會
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