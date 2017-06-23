(中央社訊息服務20170526 13:39:01)Facebook目前是最大的網路社群媒體，因此各企業紛紛投放FB廣告，希望能獲得更好的曝光與轉換率。然而，Facebook粉絲團目前平均觸及率已經不到5%，這也顯示想透過FB免費接觸到目標客戶越來越難。



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訊息來源：財團法人資訊工業策進會