(中央社訊息服務20170526 13:38:46)在資訊化時代，資訊機房(Data Center)已是每個企業不可或缺的重要單位，對於多數企業而言，資訊機房是一旦出錯將造成嚴重後果。因此，與國際接軌、並取得相關認證的專業級的機房管理人才，更是企業投資人才的最佳選擇。



有鑑於此，資策會特與EPI合作，將於2017年6月5日開辦「CDCP資訊機房管理師國際認證班」課程，透過兩天的訓練，讓學員瞭解資訊機房的關鍵組成要素，除指導學員如何建立與改善資訊機房的電源、冷卻、安全、佈線等重要面向，確保資訊機房的高可用性外，並指引學員關於機房營運與維護的相關知識，以成為與國際接軌的資訊機房專業人才。



EPI的Data Center系列認證，是國際上極具權威性的機房領域專業認證，也被許多國際性的大型企業視作資訊機房專業人才之訓練發展與能力評估的標竿。相關資訊請參閱課程網頁： http://www.iiiedu.org.tw/ites/CDCP.htm(資策會廣告)











訊息來源：財團法人資訊工業策進會