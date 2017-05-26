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時序進入五月下旬，浪漫的白色海芋花海逐漸進入尾聲，緊接著是即將在端午連假盛開的紫藍色繡球花，欣賞色彩斑斕的繡球花。

竹子湖地區農戶多元發展花卉產業，除了海芋之外，竹子湖的濕冷氣候及偏酸性的土壤特性，特別適合栽植繡球花。農戶栽種繡球花苗，栽種繡球花的農戶數穩定增加，以穩定繡球花產量並發展竹子湖當地休閒產業多元發展。

竹子湖地區種植的繡球花約有7至8個品種，顏色多樣化，有純白色、粉色滾紅邊、粉紅色、紫紅色、淺藍色、藍色等色系；外型則同時有大輪花、中輪花分布在農園中，而且色彩濃豔、層次豐富，增添繡球花千變萬化的風采，相當適合拍照留念。

繡球花田（圖／北投區農會提供）

自端午連假起至七月初，竹子湖、頂湖當地計有6家繡球花農園提供遊客觀賞拍照的服務，分別有財福海芋田、花谷海芋園、名陽匍休閒農莊、大賞園、大梯田花卉生態農園以及高家繡球花園等，歡迎愛花者前往遊覽觀賞或與農戶洽詢。可規劃豐富的繡球花半日遊套裝行程，同時深入探索竹子湖生態與人文發展。