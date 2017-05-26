「初夏圓舞曲」 北投竹子湖繡球花開囉！台灣好新聞報 (2017-05-26 12:38)
生活中心／綜合報導
時序進入五月下旬，浪漫的白色海芋花海逐漸進入尾聲，緊接著是即將在端午連假盛開的紫藍色繡球花，欣賞色彩斑斕的繡球花。
竹子湖地區農戶多元發展花卉產業，除了海芋之外，竹子湖的濕冷氣候及偏酸性的土壤特性，特別適合栽植繡球花。農戶栽種繡球花苗，栽種繡球花的農戶數穩定增加，以穩定繡球花產量並發展竹子湖當地休閒產業多元發展。
竹子湖地區種植的繡球花約有7至8個品種，顏色多樣化，有純白色、粉色滾紅邊、粉紅色、紫紅色、淺藍色、藍色等色系；外型則同時有大輪花、中輪花分布在農園中，而且色彩濃豔、層次豐富，增添繡球花千變萬化的風采，相當適合拍照留念。
自端午連假起至七月初，竹子湖、頂湖當地計有6家繡球花農園提供遊客觀賞拍照的服務，分別有財福海芋田、花谷海芋園、名陽匍休閒農莊、大賞園、大梯田花卉生態農園以及高家繡球花園等，歡迎愛花者前往遊覽觀賞或與農戶洽詢。可規劃豐富的繡球花半日遊套裝行程，同時深入探索竹子湖生態與人文發展。
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
一路買到明年初 國泰航空超值早鳥價3640元起【NOWnews今日新聞】
夢幻繽紛超大級光雕秀 雪梨光雕藝術節【MOOK景點家】
全台首創吃到飽影廳 限時優惠吃飽看電影【MOOK景點家】
全球最美潛水勝地在台灣 外國潛客都驚豔【MOOK景點家】
日式建築最新去處 鳥居食堂貨櫃建築【MOOK景點家】