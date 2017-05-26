（中央社北京26日綜合外電報導）美國國務院1名高階官員今天表示，華府對南海局勢採取的政策在總統川普領導之下並沒有改變。



路透社報導，國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）在中國大陸北京1場記者會中表示，沒有跡象顯示，大陸已無意對北韓從事進一步可能制裁。



美國海軍昨天派遣1支軍艦駛往爭議的南沙群島美濟礁附近，進行所謂航行自由演練，這是總統川普上任後首次進行此類行動，引起北京憤怒回應。（譯者：中央社周莉芳）1060526