珠峰基地營氧氣瓶被偷 愈來愈多中廣新聞網 (2017-05-26 12:40)
珠穆朗瑪峰高海拔基地營，氧氣瓶被偷的事情，發生頻率愈來愈高。這種偷竊很可能會害別人丟掉性命。
為了預防不預期的天候變化或其他因素，導致行程拖延，山友都會多帶一支氧氣，備而不用，萬一需要用到，可是氧氣瓶卻被偷了，後果難以想像。
今年到目前為止，已經有十個人命喪珠峰，都和氧氣瓶無關。
專家說，珠峰來回一趟，一個人平均要用掉七支四公升裝的氧氣，以高強度的速率使用，每支氧氣可以使用五小時。（圖片取材自網路）
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