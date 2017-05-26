珠穆朗瑪峰高海拔基地營，氧氣瓶被偷的事情，發生頻率愈來愈高。這種偷竊很可能會害別人丟掉性命。



為了預防不預期的天候變化或其他因素，導致行程拖延，山友都會多帶一支氧氣，備而不用，萬一需要用到，可是氧氣瓶卻被偷了，後果難以想像。



今年到目前為止，已經有十個人命喪珠峰，都和氧氣瓶無關。



專家說，珠峰來回一趟，一個人平均要用掉七支四公升裝的氧氣，以高強度的速率使用，每支氧氣可以使用五小時。（圖片取材自網路）



