端節連假龍舟賽 高雄交管措施看這裡中央社 (2017-05-26 12:50)
端午節連假到來，高雄市警察局交通大隊公布連假和龍舟賽的交通管制措施，提供民眾度過愉快的端午假期。（翻攝照片）中央社記者陳朝福傳真 106年5月26日
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