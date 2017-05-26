（中央社記者楊明珠東京26日專電）日本放送協會（NHK）報導，今天上午1班南下的山陽新幹線客車，1名70多歲男子點火燃燒座位上的雜誌，周邊乘客緊急滅火。警方接獲通報後，已逮捕這名老翁。



岡山縣警方表示，今天上午11時10分（台灣時間10時10分）左右，1班開往岡山車站的新幹線瑞穗615號列車（由新大阪車站開往鹿兒島）車內，1名70多歲乘客把座位上的雜誌點火燃燒，周邊的乘客見狀緊急滅火。所幸無人受傷。



警方接獲通報趕至現場並以涉嫌縱火未遂為由，當場逮捕這名男子。男子對警方供稱：「因為就快抵達岡山站，所以我點了火。」



JR西日本公司表示，事發當時，車內有人按緊急鈴，之後乘客全被疏散到月台。1060526