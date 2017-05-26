（中央社曼徹斯特25日綜合外電報導）英國曼徹斯特演唱會爆炸案主嫌沙爾曼．阿貝迪（Salman Abedi）的親屬指出，他犯案的動機是起於英國的阿拉伯人被不公正對待，且他犯案前曾致電母親說：「原諒我。」



美聯社報導，該名基於自身安全要求匿名的親戚表示，沙爾曼．阿貝迪對去年1名穆斯林朋友的死不受英國「異教徒」重視，特別感到沮喪。



該名親屬在來自利比亞的電話中問道：「為什麼以如此殘忍的方式殺害1名阿拉伯人與穆斯林的暴行，未引起眾怒？」



她說「憤怒」是引發這場在亞莉安娜（Ariana Grande）於曼徹斯特體育場演唱會攻擊的主要原因，有22人在爆炸中喪生。



福斯新聞頻道（Fox News）網站報導，沙爾曼．阿貝迪在犯案前，曾打電話給自己的母親說：「原諒我。」



因為這起攻擊遭到逮捕的人目前已增至8名，英國交通警察局（British Transport Police）表示，由於恐怖主義威脅上升，武裝警察將在部分車站展開巡邏。（譯者：中央社許湘欣）1060526