曼城恐攻主嫌犯案前致電母親：原諒我中央社 (2017-05-26 12:27)
（中央社曼徹斯特25日綜合外電報導）英國曼徹斯特演唱會爆炸案主嫌沙爾曼．阿貝迪（Salman Abedi）的親屬指出，他犯案的動機是起於英國的阿拉伯人被不公正對待，且他犯案前曾致電母親說：「原諒我。」
美聯社報導，該名基於自身安全要求匿名的親戚表示，沙爾曼．阿貝迪對去年1名穆斯林朋友的死不受英國「異教徒」重視，特別感到沮喪。
該名親屬在來自利比亞的電話中問道：「為什麼以如此殘忍的方式殺害1名阿拉伯人與穆斯林的暴行，未引起眾怒？」
她說「憤怒」是引發這場在亞莉安娜（Ariana Grande）於曼徹斯特體育場演唱會攻擊的主要原因，有22人在爆炸中喪生。
福斯新聞頻道（Fox News）網站報導，沙爾曼．阿貝迪在犯案前，曾打電話給自己的母親說：「原諒我。」
因為這起攻擊遭到逮捕的人目前已增至8名，英國交通警察局（British Transport Police）表示，由於恐怖主義威脅上升，武裝警察將在部分車站展開巡邏。（譯者：中央社許湘欣）1060526
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