美國總統川普(Donald Trump)與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）現正進行其任內第一趟對外出訪，不過似乎梅蘭妮亞最近心情欠佳，22日訪問以色列時才被發現川普要牽梅蘭妮亞的手被拒絕，23日抵達義大利菲米西諾機場(Fiumicino airport)，兩人下「空軍一號」時再度被記者拍到川普想牽梅蘭妮亞的手，梅蘭妮亞卻立即舉手撥頭髮，讓川普撲了個空，場面十分尷尬。

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞23日搭乘「空軍一號」抵達義大利，當步出飛機時，兩人皆揮手向接機的媒體與義大利官員致意，隨後川普順勢想牽起梅蘭妮亞的手，梅蘭妮亞卻馬上伸起她的手，撥弄頭髮，似乎刻意要閃躲川普。

在前一日川普夫婦造訪以色列，在特拉維夫機場兩人也被拍到不合拍的情景。當走在紅毯上，原本在前方的川普想回頭牽梅蘭妮亞，伸手出去不料卻被拍開，尷尬的畫面馬上在網路上傳了開來，有媒體分析，只是因為紅毯太窄，導致兩人無法並排。網友笑稱，這是梅蘭妮亞對川普2月時的復仇。

今年2月3日，川普夫婦兩人前往佛州棕櫚灘（Palm Beach）度假，被媒體拍到川普二度甩開梅蘭妮亞的手，讓梅蘭妮亞相當尷尬。