美國總統川普25日出席北大西洋公約組織(NATO)峰會，當眾領導人在拍團體照時，川普一看到鏡頭就立刻衝向前，冷不防一把推開蒙特內哥羅總理馬柯維奇(Dusko Markovic)，讓馬柯維奇當場一臉尷尬。

美國總統川普25日出席於比利時首都布魯塞爾舉辦的北約峰會，與各國領袖討論反恐、歐盟國防經費與北約的責任分擔等議題。

川普在此會大聲抱怨北約內部許多國家並未付出該付的國防經費。他直言：「美國不會背棄同一陣線的盟友，但在北約28個成員國中，有23個都沒有付應負的國防費用，對美國人相當不公平，而且過去幾年來，還有一些國家積欠許多款項。」川普此言讓北約秘書長史托騰伯格(Jens Stoltenberg)直呼發言相當突兀。

川普在這場會議中還與剛上任的法總統馬克宏(Emmanuel Macron)進行首度面對面會談，當兩人握手致意時，川普似乎想將手伸回，而馬克宏卻依然持抓著不放。在一個月前，馬克宏還在為總統選舉拚搏時，川普選擇站在馬可宏的對手雷朋(Marine Le Pen)那一方，如今卻盛讚這位法國自拿破崙以來最年輕的領導人，取得了空前的勝利。

而當眾領導人要拍合照時，川普也被發現疑似為了搶得好位置，以手搭向蒙特內哥羅總理馬柯維奇的肩膀，並用力推開對方好「卡位」，讓馬柯維奇在當場一臉尷尬。不過事後馬柯維奇並未對此感到不快，反而表示感謝川普支持蒙特內哥羅加入北約。

蒙特內哥羅是位於巴爾幹半島西部的多山小國，6月即將加入北約組織，成為北約第29個會員國。