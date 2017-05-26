文／MOOK景點家編輯部整理報導 圖片來源／花東縱谷國家風景區管理處



正值阿勃勒花季，全台各處都紛紛下起黃金雨，每年初夏的賞花盛事，掀起全民追花熱潮。然而除了阿勃勒與金針花等金黃花海外，現在也是太陽麻的花季，有別於阿勃勒成串垂懸的鮮黃花序，太陽麻是直立向上生長，成串的花序，宛如縮小版的蜀葵花。被作為綠肥作物的太陽麻常可以在花東縱谷的休耕田裡看到，以下的攝影是位在花蓮瑞穗鄉的民權東路與中正南路一帶，常見的太陽麻由於是混植，植株較矮，若是純太陽麻花田，植株可是能夠長得比人還高大。金黃迷人的花海又兼具綠肥價值，只有在休耕期間才看得到。

花蓮瑞穗鄉的太陽麻花海

花蓮瑞穗鄉太陽麻金黃花海

太陽麻直立向上生長，成串的花序，宛如縮小版的蜀葵花

太陽麻具綠肥價值，只有在休耕期間才看得到

【Info】

太陽麻花海

位置：花蓮瑞穗鄉民權東路與中正南路交界一帶



這裡也有黃金雨！全台花海蹤遊～六大阿勃勒必賞景點

》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15381