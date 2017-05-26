（中央社記者廖漢原華盛頓25日專電）美國總統川普的女婿庫許納主導美國對俄羅斯、中國與中東的外交政策，其家族利益關係與多國牽扯。庫許納如果涉及對俄羅斯的國安不當行為，勢必重創川普執政。



36歲的庫許納（Jared Kushner）是川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）的丈夫與白宮資深顧問，也是川普最信任的人。美國媒體今天報導，聯邦調查局（FBI）調查俄羅斯被指介入美國大選已鎖定庫許納，但強調暫未涉及不法。



庫許納是白宮內相當特殊的人物。他是川普家族成員，把自己的家族企業與他國建立的關係，移至國與國的外交關係，對中國如此，對俄羅斯也是如此。



庫許納家族的地產公司，早前在中國大陸以買房送綠卡促銷豪宅，引起利益衝突爭議。網路媒體Politico曾報導，猶太裔的庫許納家族，和俄羅斯的猶太巨富早有商業關係。



庫許納不僅主導美中外交與對俄羅斯關係。媒體報導，美國對沙烏地阿拉伯的天價龐大軍售，也是庫許納在背後「喬」出來。



紐約雜誌（New York Magazine）曾以「女婿總統」（President in Law）形容庫許納的影響力，並認為他的行事風格就像年輕版的川普。



媒體連月報導顯示，庫許納在川普當選後，以「岳父代表」身分和多國外交人員和機構高層接觸。川普政府強調這是政權交接期間的「正常」活動，不過美國輿論不買帳，調查機構不斷爆料，川普政府難以招架。



相較於國務卿提勒森（Rex Tillerson）和國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster），庫許納形同川普的分身，但至今未公開會晤媒體，也未出席國會聽證，外界無從監督。



華府各界關注，負責「通俄門」事件的特別檢察官穆勒（Robert Mueller）會如何處理後續調查。案情向白宮延燒，庫許納如涉及國安不當行為，川普的總統職務也將大受影響。1060526