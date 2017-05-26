（中央社台北26日電）美軍海軍軍艦24日駛入中國大陸南海美濟礁12海里範圍，是美國總統川普上任以來美軍首度執行航行自由。日本經濟新聞分析，這應是中國大陸近來在南海議題上態度強硬所致。



美國官員24日表示，美國海軍驅逐艦杜威號（USS Dewey）在執行任務時，航近南沙群島美濟礁（Mischief Reef）12海里範圍。



這是2016年10月以來，美國海軍時隔約7個月再次在南海實施航行自由任務，也是川普（Donald Trump）上任後首度執行。中國大陸外交部對此高聲抗議，表達「強烈不滿和堅決反對」。



日本經濟新聞表示，在未實施航行自由行動期間，美國國內擔憂中國大陸在南海推進軍事基地化聲音非常強烈。美國7名參議員日前向川普遞交要求實施航行自由行動聯名信。有分析認為，美軍這次行動是為了顧及這些對華強硬派。



報導指出，中國大陸在南海問題上的強硬姿態也可能促成美軍採取這次行動。5月中旬，中國大陸與東南亞國家協會（ASEAN）10個成員國就制定預防南海衝突規則舉行高層協商，但文件非但沒有寫明制定行動規範的目標時間，連是否具備保證實效性法律約束力都未明確記載。



日經表示，外交相關人士對中國大陸在南海加強主導權感到警戒。曾經對中國大陸強硬的菲律賓態度軟化，日美等國際社會都在關注日益緊迫的北韓問題，讓南海暫時成為空白地帶，出現中國大陸容易進行支配的情況。



不過報導也分析，中國大陸即將在秋天舉行中國共產黨第19次全國代表大會；對川普來說，為了壓制不斷挑釁的北韓，需要中國大陸協助的情況也沒有改變。若是過度刺激中國大陸，北韓問題解決可能遙遙無期。1060526