（中央社華盛頓25日綜合外電報導）有多少人在面對死神時，能夠一次又一次死裡逃生？美國1名死刑犯亞瑟（Tommy Arthur）做到了，而且還逃了7次。



法新社報導，亞瑟第1次將被處死之前，找來親人互相道別，之後又做了5次相同的事，但每次注射死刑都延遲執行，躲過死神。直到第7次，他不再找來親人道別了，因為這實在太痛苦了。



75歲的亞瑟綽號「死刑犯的胡迪尼（Houdini，以脫逃術特技聞名的已故魔術師）」，今晚預計將被綁在病床上推去行刑室執行他的第8次死刑，也可能是最後1次。



亞瑟因為謀殺罪於1983年遭判死刑，不過他始終否認犯行。在那之後，阿拉巴馬州已經處死58人，但亞瑟總是有辦法逃過一劫。



根據美國廣播公司新聞網（ABC News），亞瑟1982年因涉及韋克爾（Troy Wicker）教唆殺人命案遭判有罪。



韋克爾的妻子茱蒂（Judy）起初向警方供稱，案發當天她送完孩子上學後返家，遭到1名黑人男性強暴，是這名男性槍殺了她的丈夫。不過茱蒂遭到定罪並處以無期徒刑後大翻供，說她當時其實僱用情夫亞瑟殺害親夫，還說亞瑟當時為了偽裝成黑人還戴假髮扮妝。



亞瑟上次準備執行死刑是去年11月，他在即將送去行刑的前幾分鐘獲准暫緩執行死刑。



他的案例引發反對和支持他處死的兩派人馬憤怒，前者認為亞瑟一再預備處死，對他來說根本是種精神折磨，而支持亞瑟處死的人則認為，亞瑟和他的律師團隊一直在玩弄體制、逃避法律制裁。



倡導團體「罪案受害者與寬容」（VOCAL）主席葛蘭森（Janette Grantham）說：「亞瑟是個脫逃藝術家。34年來，他用盡書中各種伎倆來玩弄法庭於股掌之間。他用盡所有可能的手段來操弄大眾，讓大家相信他是無辜的。」



亞瑟預計25日晚間6時（台灣時間26日上午7時）將在阿拉巴馬州被處死。葛蘭森說：「但願胡迪尼的口袋已經變不出把戲，這次是真的玩完了。不要再有胡迪尼了。」（譯者：中央社李佩珊）1060526