（中央社記者黃兆平紐約25日專電）台灣的大法官會議做出同婚釋憲解釋，受到國際媒體關注。「華爾街日報」報導，這項決定讓中國大陸民眾感嘆「為何台灣能，大陸不行？」。



大法官釋字第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，為同婚合法化舖路，也使台灣可能成為亞洲第一個同婚合法化的國家。



華爾街日報指出，台灣同婚釋憲案在中國大陸微博社群平台吸引約1100萬人次留言，他們張貼彩虹旗、紅心及賀詞，深表慶賀。不少人都在問：「為什麼在台灣是可能的，而不是中國？」



報導提及，中國大陸只在1997年讓同性戀合法化，但迄今恥辱依舊。大陸官方迄今對同性戀題材的電視劇依舊保持嚴格審查與控制。



報導說，假若同性婚姻在中國大陸是敏感話題，在台灣亦然。然而台灣常是區域趨勢先鋒者，大法官釋字第748號解釋，讓台灣可能成為亞洲首個同婚合法化的國家。1060526