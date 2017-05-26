（中央社記者張謙香港26日電）陸媒報導，中國大陸正在研製稱為「峨眉」的最先進發動機渦扇-15（WS-15），未來專供殲-20B使用，以替代現有的俄羅斯發動機。



新浪軍網今天報導，大陸中央電視台的節目日前走訪中國航空發動機集團有限公司瀋陽黎明公司，期間透露上述消息。



新浪軍網對此發表分析文章表示，在殲-20服役後，網路曾流傳殲-20已經安裝渦扇-15並試飛，但並未獲得任何證實。



文章表示，上月西北工大報也曾刊登報導，提到中國航發集團董事長曹建國曾透露，「某型發動機將來要配裝某型飛機，是最先進的型號。」



文章指出，根據已公開的訊息，渦扇-15於2011年完成工程驗證機，2015年進入科研試飛階段。從西北大工報的訊息看，渦扇-15即將定型，「裝備殲-20B很快就要來了」。



殲-20是大陸自行研製的第5代（西方稱第4代）匿蹤戰機，由成都飛機工業集團研製和生產。



香港軍事專家梁國樑曾於去年底在香港明報刊登文章指出，成飛集團擁有2條殲-20生產線，一條是生產殲-20的基本型，裝備俄製AL-31發動機；另一條生產殲-20A型，裝備陸產WS-10B太行發動機。



文章透露，成飛集團已加開第三條生產線加快生產速度，同樣生產殲-20A戰機。



文章並指出，2019年底，成飛集團將擁有第4條生產線，屆時將會試產殲-20B，測試WS-15峨眉發動機。



梁國樑曾接受中央社記者訪問時表示，WS-15動力強大，推重比達到10，更重要的是它的噴管具備矢量性能，屬於全動型，可向任何角度噴氣。



據了解，殲-20B裝備WS-15後的巡航速度可達1.8馬赫，最高速度超過2.2馬赫，與美軍F-22戰機不相上下。



他指出，作為大陸空軍主力的殲-20B未來產量將高達500架，超過美國及其盟友在亞洲部署匿蹤5代機的總和。1060526