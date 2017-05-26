德國人很壞 媒體爆料川普又在背後嗆德中央社 (2017-05-26 11:40)
（中央社柏林25日綜合外電報導）德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，美國總統川普今天與歐盟領袖會面時，對德國及德國車大量銷售至美國一事開砲，稱「德國人非常壞」。
川普與德國總理梅克爾（Angela Merkel）排定，26日於義大利道米納（Taormina）的G7峰會時會面。白宮與德國總理辦公室都還暫未對報導置評。
法新社引述明鏡周刊線上版報導，在與歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）、歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）及其他高階官員於布魯塞爾會面時，川普說「德國人很壞、非常壞。」
報導指出，據與會者轉述，川普還說「看看他們在美國銷售的數百萬輛汽車，太恐怖了，我們會阻止這事。」但據該名與會者表示，榮科當時插話為德國辯護，稱自由貿易對所有人都有好處。
川普早在競選前就批評德國與梅克爾，特別針對德國可觀的對美貿易順差開轟，還威脅要祭出關稅做為報復。（譯者：中央社陳亦偉）1060526
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