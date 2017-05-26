日本首相安倍晉三的首相在任天數，到明天為止，將達到一千九百八十天，與日本前首相小泉純一郎，並列為日本政壇有「首相」職位之後，任期第五長的首相。



安倍晉三當過兩次日本首相，第一次是在二○○六年，不過那時只當了一年，隔年就辭職了；後來，安倍晉三絕地反攻，在二○一二年，率領自民黨重返執政，並且成為日本政治史上，第一個得以重新回鍋當首相的政治人物。而安倍這次的任期，是將他第一次當首相，與第二次當首相，合起來計算。



而安倍如果要繼續他的首相任期，眼前的難關是明年九月的自民黨總裁選舉。如果他能夠連續第三次，當選自民黨總裁，那麼他的首相任期，將到二○二一年九月才結束，這將大大超越他的政壇導師「小泉純一郎」。不過；由於自民黨內，已經有聲音，不滿安倍長期掌權的「安倍獨大」政治；因此，安倍想要繼續當首相，勢必一定要在明年的自民黨總裁選舉中，獲選連任才行。



