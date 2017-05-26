（中央社記者張淑伶上海26日電）中國大陸湖北省武漢市一對8旬夫妻扮演「超級紅娘」，63年來免費介紹未婚男女認識，成功促成1680對夫妻，還包括一對83歲的教授和77歲的老太太。



新京報25日報導，陳軼倫和蘭毓雲成立的「陳蘭工作室」每週有3天為有需求的男女們安排相親服務，由於太受歡迎，還得排隊叫號。



從1954年撮合第一對情侶算起，他們已經義務當了63年紅娘，據稱已經有1680對結成連理。



他們將男女分為大男、大女、小男、小女、男再婚、女再婚，以及外國外地7大類。以27歲為界，在這之上就是大齡男女，理由是「人25歲就會衰老」，他們還寬限了2年。



陳軼倫和蘭毓雲還設計非常精密的表格，除了相親者的基本資料，還有對方的月薪、住房條件、是否貸款等物質條件，每張表格被綜合評分，也是配對依據。



浙大化學系畢業的陳軼倫還用化學元素代號代表每個人的性格開朗程度，兩人是否能起化學反應，成了配對參考。



蘭毓雲根據經驗說，相親市場上最受歡迎的職業是工科生，像是電力設計、船舶設計工程師等，醫生、公務員次之，再次是大學老師。「記者和警察，哪裡有情況就得去哪裡，最不好介紹。」



最容易介紹的，則是27歲以上的大男和27歲以下的小女。



這對夫妻還發現，80年代開始，結婚這件事好像越來越難，雙方條件越來越多。不過，前一陣子他們撮合了一位83歲的教授和77歲的老太太。陳軼倫相信，80歲的老先生能遇到真愛，年輕人一定也可以。1060526